Саме так благодійність інтегрована в роботу кадрової агенції Group Working.

З моменту заснування компанії підтримка дітей та допомога українським військовим стали частиною внутрішньої культури. Вони не відокремлені від основної діяльності й не подаються як щось виняткове - радше як природна реакція на потреби, які існують поруч.

Регулярність замість разових жестів

Однією з ключових особливостей підходу Group Working є системність. З початку роботи компанії було здійснено понад десять поїздок до дитячих будинків та інтернатів. Ці візити не залежать від календаря свят чи зовнішніх обставин - допомога надається приблизно кожні два місяці, паралельно з підтримкою Збройних сил України.

Такий формат знімає елемент спонтанності. Для тих, хто отримує допомогу, важливо не разове втручання, а розуміння, що про них пам’ятають і повертаються знову. Регулярність формує відчуття стабільності та постійної присутності, яке часто має не менше значення, ніж матеріальна підтримка.

Підтримка, яка не обмежується матеріальним

Під час поїздок до дитячих будинків команда Group Working привозить одяг, іграшки, солодощі, фрукти та необхідні речі. Але матеріальна складова - лише частина допомоги. Значний акцент робиться на присутності, живому контакті, спілкуванні та спільно проведеному часі.

Для дітей організовувалися вистави, наукові шоу, а також розважальні заходи на природі з іграми та мильними бульбашками. У випадку Дарницького дитячого будинку-інтернату, де проживають діти з фізичними та ментальними порушеннями, формат активностей був особливо зваженим. Тут важливими стали спокій, такт і атмосфера безпеки, яка дозволяє дітям почуватися комфортно навіть у новому середовищі.

Адресна допомога ЗСУ

Другим напрямом благодійної діяльності Group Working є підтримка українських військових. І тут, як і в роботі з дітьми, компанія дотримується принципу адресності. Допомога надається у відповідь на конкретні запити, сформульовані самими підрозділами.

Зокрема, для військових було закуплено та передано понад 100 потужних повербанків - компактних, із вбудованими ліхтариками та універсальними кабелями для різних типів пристроїв. Такі речі важливі не лише для зв’язку, а й для повсякденної роботи в польових умовах. Серед тих, кому надавалася допомога - бійці 115 окремої механізованої бригади.

Благодійність без гучних слів

У комунікації Group Working благодійність не подається як досягнення. Тут немає перебільшень чи спроб створити емоційний ефект. Допомога описується спокійно - як відповідь на запит і як частина нормального процесу взаємодії з суспільством.

Такий тон перегукується з основною діяльністю компанії. Як і в роботі з людьми, які їдуть працювати за кордон, важливими залишаються реальні дії, послідовність і готовність не зникати після першого кроку.

Частина філософії, а не окремий напрям

Для Group Working благодійність не є іміджевим інструментом і не використовується як спосіб самопросування. Вона логічно продовжує загальний підхід компанії - відповідальність за людей, з якими вона взаємодіє, та за середовище, в якому працює.

Іноді для важливих змін не потрібні масштабні ресурси чи гучні кампанії. Достатньо регулярності, уваги та готовності брати участь у житті інших. Саме з таких послідовних кроків формується довіра - тиха, але стійка, яка з часом стає основою репутації.