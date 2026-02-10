У Києві посадовець розтратив "диявольське число" на ремонті монастиря: деталі та фото

Флорівський монастир / © Поліція Києва

Посадовець Київської міської державної адміністрації разом із підрядником завищили вартість робіт під час реставрації келії Флорівського монастиря. Слідчі столичної поліції та СБУ викрили схему розтрати понад 666 тис. грн.

Про це повідомила поліція Києва.

Столичні правоохоронці спільно з оперативниками СБУ викрили заступника генерального директора Київського науково-методичного центру Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що між комунальним підприємством, яке представляв 53-річний чиновник, та приватною компанією було укладено договір на виконання будівельних, реставраційних та ремонтних робіт в одній із келій Флорівського монастиря.

Після завершення робіт посадовець, діючи у змові з підрядником, підписав фінансово-звітні документи із навмисно завищеними показниками. У результаті на рахунок приватної фірми було перераховано понад 15 млн грн бюджетних коштів, з яких понад 666 тис. грн становила необґрунтована переплата.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах. Покарання за такий злочин — до 8 років ув’язнення та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства / © Поліція Києва

