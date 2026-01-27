Ями замість туалетів: посадовці готуються до надзвичайного сценарію на Троєщині

Троєщина, наслідки обстрілів РФ

Опалення у Києві залишається під загрозою. У разі тривалих морозів район Троєщина може зіткнутися з новою критичною проблемою — замерзанням систем водопостачання та каналізації.

Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов для LB.ua.

Журналіст звернув увагу, що після холоду в оселях наступною небезпекою може стати замерзання труб водогону і каналізації, та запитав, чи розглядається вже такий сценарій.

«Я кажу. Мер каже — виїжджати з міста, а Бахматов каже: будемо рити ями», — відповів очільник РДА.

На уточнення журналіста щодо серйозності таких слів Бахматов наголосив, що говорить абсолютно серйозно. За його словами, такий сценарій розглядали ще влітку.

Він нагадав про складну ситуацію з резервним живленням піднасосних груп водогону та Бортницької станції аерації. Рішення про закупівлю додаткових джерел енергії для водоканалу Київрада ухвалила ще в жовтні, закупівлю оголосили в листопаді, однак постачання обладнання досі не відбулося.

«Що робити в короткий термін, коли ситуація критична? Риється яма, накривається, зверху дірка — і все. Будемо робити туалети, як у селі», — заявив Бахматов.

Таким чином, у районній адміністрації безпосередньо визнають: за відсутності тепла й стабільного електроживлення міська інфраструктура може не витримати морозів, і влада змушена готуватися до надзвичайних рішень.

Раніше ми розповідали про будинок у Києві, який заливає окропом.

Прорив труб теплопостачання стався ще близько третьої години ночі, відтоді з перекриттів безперервно тече окріп. Станом на ранок 27 січня аварійні служби на місце так і не прибули.

Найгірша ситуація — у 16-поверхівці на бульварі Ігоря Шамо, 14 на Русанівці. Як повідомляв «Хмарочос» 21 січня, мешканці цього будинку 13 днів перебували без опалення, а температура в квартирах опустилася до +2 градусів. У будинку 384 квартири, де проживають літні люди, родини з дітьми та маломобільні мешканці.