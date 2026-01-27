Відключення гарячої води в Києві: у КМДА дали невтішний прогноз, коли вона з'явиться

Родина / © ТСН

У Києві через складну ситуацію в енергосистемі після масованих обстрілів запроваджено тимчасові обмеження на подачу гарячої води в частині житлових будинків для пріоритетного відновлення теплопостачання.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації у Telegram.

У столичній адміністрації пояснили, що місто наразі змушене працювати в умовах жорсткого дефіциту потужностей та вживати екстрених протиаварійних заходів. Щоб повернути опалення в будинки, де воно зникло внаслідок атак, теплову енергію, яка зазвичай використовується для підігріву води, переспрямовують на потреби системи централізованого опалення.

Технічні фахівці зазначають, що в умовах низьких температур повторний запуск теплових мереж є надзвичайно складним процесом із технологічної точки зору. Ситуація ускладнюється тим, що в деяких мікрорайонах, зокрема в Деснянському районі, енергетики змушені перезапускати систему вже втретє.

У КМДА підкреслюють, що обмеження гарячого водопостачання не є загальноміськими та стосуються виключно тих будинків, де це необхідно для відновлення подачі тепла. Такий крок є тимчасовим і вимушеним заходом, спрямованим на ліквідацію наслідків ударів по інфраструктурі та стабілізацію загальної роботи енергосистеми столиці.

«Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє — як у частині житлового фонду Деснянського району», йдеться у повідомленні.

