У Києві повертають тепло: скільки будинків ще без опалення

Опалення / © pixabay.com

Реклама

У столиці тривають масштабні відновлювальні роботи після масованих атак ворога на критичну інфраструктуру 9 та 20 січня. Станом на зараз без теплопостачання залишаються 2 600 житлових будинків.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у соцмережах.

Очільник міста зауважив, що фахівцям уже вдалося досягти певного прогресу у поверненні послуг мешканцям міста.

Реклама

«Від учорашнього вечора повернули тепло в майже 600 багатоповерхівок. Більшість з них — на лівому березі. Це будинки, які підключають уже вдруге після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці 9-го й 20-го січня», — заявив Віталій Кличко.

За його словами, поряд із проблемами опалення, у місті зберігається критична ситуація в енергосистемі. Через дефіцит потужностей у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. За словами очільника міста, спрогнозувати точні графіки наразі неможливо.

«Комунальники й енергетики працюють у надзвичайно напруженому режимі, щоб повернути в оселі киян тепло та світло. Щоб Київ функціонував, працював та жив!» — підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що у більшості будинків Києва планують відновити теплопостачання вже до кінця цієї доби. Температуру теплоносія підвищують поступово.

Реклама

Раніше станом на ранок 22 січня у Києві без опалення залишалося майже 3 000 багатоповерхівок.

Раніше ми писали, що потепління в Україні знизить споживання електроенергії, проте миттєвого покращення ситуації зі світлом у Києві очікувати не варто.