ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

У Києві повертають тепло: скільки будинків ще без опалення

Без тепла у Києві залишаються 2600 будинків, тривають екстрені відключення світла.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Опалення

Опалення / © pixabay.com

У столиці тривають масштабні відновлювальні роботи після масованих атак ворога на критичну інфраструктуру 9 та 20 січня. Станом на зараз без теплопостачання залишаються 2 600 житлових будинків.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у соцмережах.

Очільник міста зауважив, що фахівцям уже вдалося досягти певного прогресу у поверненні послуг мешканцям міста.

«Від учорашнього вечора повернули тепло в майже 600 багатоповерхівок. Більшість з них — на лівому березі. Це будинки, які підключають уже вдруге після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці 9-го й 20-го січня», — заявив Віталій Кличко.

За його словами, поряд із проблемами опалення, у місті зберігається критична ситуація в енергосистемі. Через дефіцит потужностей у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. За словами очільника міста, спрогнозувати точні графіки наразі неможливо.

«Комунальники й енергетики працюють у надзвичайно напруженому режимі, щоб повернути в оселі киян тепло та світло. Щоб Київ функціонував, працював та жив!» — підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що у більшості будинків Києва планують відновити теплопостачання вже до кінця цієї доби. Температуру теплоносія підвищують поступово.

Раніше станом на ранок 22 січня у Києві без опалення залишалося майже 3 000 багатоповерхівок.

Раніше ми писали, що потепління в Україні знизить споживання електроенергії, проте миттєвого покращення ситуації зі світлом у Києві очікувати не варто.

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie