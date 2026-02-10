Киевлянам выплатят по 40 тысяч гривен за поврежденные сети: кто и как может получить

Деньги / © Фото из открытых источников

Реклама

Киевляне, чье жилье получило повреждения сетей, смогут получить единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч гривен и потратить ее по своему усмотрению. Соответствующее решение было принято депутатами Киевского городского совета, внеся изменения в бюджет на 2026 год.

Об этом сообщил заместитель городского головы Владимир Прокопов для Новости.LIVE.

По его словам, на использование средств не налагалось никаких целевых ограничений. Право на выплату имеют как владельцы жилья, так и арендаторы.

Реклама

Что нужно для получения помощи

Для оформления помощи необходимо предоставить:

паспорт;

идентификационный код;

документ о праве собственности (или договор аренды);

банковские реквизиты;

справку о повреждении сетей от управляющей компании, ОСМД или ЖСК.

«Мы бы хотели, чтобы суммы были значительно больше. Но, к сожалению, проголосован именно тот объем, который позволяет городской бюджет и который люди смогут получить уже через несколько дней. Поэтому никакие ограничения мы не накладывали. Единственное — это исключительный перечень документов, которые люди должны предоставить для получения помощи. Он содержится в теле проекта решения. Важно, чтобы жители понимали: у них могут требовать именно эти документы и больше ничего», — заявил Владимир Прокопов.

Программа «Защитник Киева»

Кроме прямой помощи жителям, корректировки бюджета касались двух основных направлений: поддержки армии и энергетической безопасности города. В частности, на программу Защитник Киева дополнительно выделили 2 млрд грн. Также пополнили резервный фонд столицы для решения проблем тепло- и электроснабжения.

«Резервный фонд уже разделяется на тысячи проблем, полученных городом. От коммуникации, электрогенерации, теплогенерации, теплоснабжения. Все, с чем сейчас мы сталкиваемся с неожиданным, для этого создан резервный фонд. Чтобы с него можно было финансировать возможность альтернативного электроснабжения. А это тянет за собой не просто купить генератор — его нужно заправлять и обслуживать», — пояснил депутат.

Реклама

Владимир Прокопив подчеркнул, что средства для программы «Защитник Киева» были заложены еще в конце 2025 года как обязательство города по прямой помощи военным.

Какая ситуация в Киеве

Напомним, в результате массированного обстрела украинской энергетической инфраструктуры ночью 3 февраля Дарницкая ТЭЦ в Киеве потерпела значительные разрушения и временно прекратила работу.

Из-за последствий российской атаки в Киеве более 1000 жилых домов будут оставаться без теплоснабжения до завершения текущего отопительного сезона.

Впоследствии на жилмассиве Троещина полностью восстановили теплоснабжение после масштабных работ на объектах генерации.