Киев замерзает: сколько домов без отопления из-за атаки РФ

В Киеве без отопления 1676 многоэтажек после атаки врага на столицу 24 января.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«С минувшего вечера коммунальщики и энергетики возобновили представление теплоносителя в более чем 1600 домов. И продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома дома киевлян», — сказал он.

Кличко напомнил, что в результате повреждений критической инфраструктуры, вчера в столице без теплоснабжения оказались снова почти 6000 домов. Большинство уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Ранее Денис Шмигаль сообщил, что после массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в ночь на 24 января в Киеве без электроснабжения остаются более 800 тысяч потребителей, а энергосистема работает в условиях существенного дефицита мощности.

По его словам, повреждения оборудования и регулярные обстрелы не позволяют быстро ликвидировать дефицит мощности, однако энергетики вместе с международными партнерами работают над усилением энергосистемы.