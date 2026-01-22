В Киеве возвращают тепло: сколько домов еще без отопления

Отопление / © pixabay.com

В столице продолжаются масштабные восстановительные работы после массированных атак врага на критическую инфраструктуру 9 и 20 января. На сегодняшний день без теплоснабжения остаются 2600 жилых домов.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в соцсетях.

Глава города отметил, что специалистам уже удалось достичь определенного прогресса в возвращении услуг жителям города.

«Со вчерашнего вечера вернули тепло в почти 600 многоэтажек. Большинство из них — на левом берегу. Это дома, которые подключают уже второй раз после атак врага на критическую инфраструктуру столицы 9 и 20 января», — заявил Виталий Кличко.

По его словам, наряду с проблемами с отоплением в городе сохраняется критическая ситуация в энергосистеме. Из-за дефицита мощностей в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. По словам главы города, спрогнозировать точные графики пока невозможно.

«Коммунальщики и энергетики работают в чрезвычайно напряженном режиме, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет. Чтобы Киев функционировал, работал и жил!» — подытожил Кличко.

Напомним, ранее Кличко заявил, что в большинстве домов Киева планируют возобновить теплоснабжение уже к концу этих суток. Температуру теплоносителя увеличивают равномерно.

Ранее на утро 22 января в Киеве без отопления оставалось почти 3000 многоэтажек.

Ранее мы писали, что потепление в Украине снизит потребление электроэнергии, однако мгновенного улучшения ситуации со светом в Киеве не стоит ожидать.