Дарницкую ТЭЦ покрыли 8-метровые сосульки: появилось видео

Разбитая Дарницкая ТЭЦ / © t.me/Denys_Smyhal

Дарницкая теплоэлектроцентраль в Киеве оказалась в критическом состоянии из-за постоянных российских обстрелов. В результате недавних атак оборудование станции получило значительные повреждения, что привело к масштабной утечке воды и обледенению объекта.

Ледовый панцирь на энергообъекте

В настоящее время здание и коммуникации ТЭЦ покрыты толстым слоем льда. Причиной стал порыв поврежденных труб и оборудования: вытекающая наружу под давлением вода мгновенно замерзает на фасадах и металлоконструкциях из-за низкой температуры воздуха.

Специалисты отмечают, что такие повреждения являются прямым следствием последних ушибов врага по энергетической инфраструктуре столицы.

Девять атак за полгода

Ситуация на предприятии остается сложной, ведь Дарницкая ТЭЦ стала одной из ключевых целей окупантов. Начиная с августа прошлого года, станция пережила уже девять массированных ракетно-дроновых атак.

Несмотря на постоянные повреждения, энергетики продолжают поддерживать работу станции в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить теплом и светом жителей Левого берега Киева.

Риски и ремонтные работы

Масштабное обледенение не только затрудняет доступ ремонтных бригад к поврежденным узлам, но и создает дополнительную нагрузку на держательные конструкции ТЭЦ. В настоящее время идет дефектовка поврежденного оборудования, после чего начнется очередной этап восстановительных работ.

Отметим, Дарницкая ТЭЦ обеспечивает теплом около 4,5 тысяч жилых домов и более 120 школ и садов столицы.

Напомним, разбитую Дарницкую ТЭЦ уже показывали изнутри, она была серьезно повреждена в результате массированной атаки РФ 3 февраля. Станция, снабжавшая теплом сотни тысяч человек, остановила работу во время рекордных морозов.

По результатам технического осмотра станция получила серьезные повреждения оборудования и инженерных систем. По оценкам специалистов, на полное возобновление работы Дарницкой ТЭЦ понадобится минимум два месяца — при условии, что объект не подвергается повторным атакам.