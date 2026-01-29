Из-за обстрелов в Киеве повреждена канализация: врачи предупредили о рисках

Канализация / © facebook.com/miroslav.mamchak

В Киеве в отдельных районах зафиксировали повреждения систем водоотведения в многоквартирных домах. Причиной послужили массированные атаки РФ на критическую инфраструктуру города. Нарушение работы канализации создает угрозу санитарно-эпидемиологическому состоянию.

Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики заболеваний.

Главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак официально обратился в коммунальные службы с требованием принять неотложные меры для обеспечения биологической безопасности.

«В обращении даны рекомендации по принятию неотложных мер, направленных на обеспечение биологической безопасности, недопущение загрязнения жилых помещений и предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди жителей города», — сообщили в центре.

Добавляют, что коммунальным предприятиям рекомендовали:

Экстренно восстановить инфраструктуру. Организовать максимально быстрые ремонтные работы на поврежденных участках стоков, чтобы возобновить работу канализации в кратчайшие сроки.

Развернуть санитарные точки. Обеспечить киевлян альтернативными вариантами, в частности установить биотуалеты в жилых кварталах, пока продлится ремонт основной сети.

Провести профилактически разъяснительную работу. Наладить систему оповещения жителей о соблюдении норм гигиены и безопасности, чтобы предотвратить распространение заболеваний из-за неисправности водоотведения.

«Выполнение указанных рекомендаций является важным элементом комплексного реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного характера и направлено на сохранение здоровья жителей столицы в условиях военного положения», — подытожили в центре.

Что известно о ситуации в Киеве

По состоянию на вечер 29 января в Киеве отсутствует теплоснабжение в 454 жилых домах. Самая сложная ситуация наблюдается в Деснянском районе, в частности, на жилом массиве Троещина.

Ранее сообщалось, что в случае продолжительных морозов Троещина может столкнуться с новой критической проблемой — замерзанием систем водоснабжения и канализации.

Из-за критической ситуации в Киеве жители Деснянского района в среду, 28 января, прибегли к радикальным мерам: заблокировали движение транспорта на местных автодорогах, чтобы привлечь внимание к критической ситуации в районе — длительному отсутствию света и отопления.

Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что в Киеве могут возобновить теплоснабжение всех домов, которые до сих пор не имеют отопления из-за российских ударов по энергетике, ориентировочно 1-2 февраля.