- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 661
- Час на прочитання
- 1 хв
Синоптики попередили про загрозу: прогноз погоди на 11 лютого в Києві
Синоптики попередили киян про ожеледицю та вітер.
До Києва йде поступове потепління. У середу, 11 лютого, морози послабшають. Опадів не прогнозують.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південного вітру 7-12 м/с.
У Києві вночі температура повітря становитиме 10-12° морозу. Вдень стане тепліше — 1-3° морозу. Водночас у Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 9-14° морозу, а вдень — від 0° до -5°.
Як повідомлялося, Київ знову накрив небезпечний смог. У деяких районах міста з’явилися позначки «шкідливого» рівня якості повітря.
Причиною є погода, каже еколог Олександр Соколенко. Зараз домінує скандинавський антициклон із морозами: відсутній вітер і важке холодне повітря, яке накопичується біля поверхні землі, особливо під ранок.