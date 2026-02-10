Синоптики попередили про загрозу: прогноз погоди на 11 лютого в Києві

Київ. / © Associated Press

Реклама

До Києва йде поступове потепління. У середу, 11 лютого, морози послабшають. Опадів не прогнозують.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південного вітру 7-12 м/с.

Реклама

У Києві вночі температура повітря становитиме 10-12° морозу. Вдень стане тепліше — 1-3° морозу. Водночас у Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 9-14° морозу, а вдень — від 0° до -5°.

Як повідомлялося, Київ знову накрив небезпечний смог. У деяких районах міста з’явилися позначки «шкідливого» рівня якості повітря.

Причиною є погода, каже еколог Олександр Соколенко. Зараз домінує скандинавський антициклон із морозами: відсутній вітер і важке холодне повітря, яке накопичується біля поверхні землі, особливо під ранок.