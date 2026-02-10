ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
661
Час на прочитання
1 хв

Синоптики попередили про загрозу: прогноз погоди на 11 лютого в Києві

Синоптики попередили киян про ожеледицю та вітер.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

До Києва йде поступове потепління. У середу, 11 лютого, морози послабшають. Опадів не прогнозують.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південного вітру 7-12 м/с.

У Києві вночі температура повітря становитиме 10-12° морозу. Вдень стане тепліше — 1-3° морозу. Водночас у Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 9-14° морозу, а вдень — від 0° до -5°.

Як повідомлялося, Київ знову накрив небезпечний смог. У деяких районах міста з’явилися позначки «шкідливого» рівня якості повітря.

Причиною є погода, каже еколог Олександр Соколенко. Зараз домінує скандинавський антициклон із морозами: відсутній вітер і важке холодне повітря, яке накопичується біля поверхні землі, особливо під ранок.

Дата публікації
Кількість переглядів
661
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie