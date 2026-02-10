ТСН у соціальних мережах

Київ
31
1 хв

У Києві лютують грип і COVID-19: померла дитина, кількість хворих збільшується

МОЗ повідомляє про збільшення захворюваності на грип і COVID-19 у столиці.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Грві

Грві / © Pexels

У Києві за 6-й тиждень 2026 року зареєстрували понад 11 тисяч випадків захворюваності на грип та ГРВІ, включно з COVID-19. Показник інтенсивності захворюваності нижчий за середній, але рівень хвороби зріс порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За даними столичного центру, протягом звітного тижня у Києві зафіксовано 11 049 нових випадків інфекційних захворювань дихальних шляхів, зокрема грип, ГРВІ та COVID-19. Показник інтенсивності становив 374,3, що на 31,8% нижче середнього рівня, проте захворюваність зросла на 7,4% порівняно з попереднім тижнем.

Серед нових хворих було 6 326 дорослих та 4 723 дитини. Серед школярів зареєстровано 2 453 випадки.

На COVID-19 захворіли 25 осіб, з яких 21 дорослий та 4 дитини до 17 років.

До медичних закладів госпіталізовано 428 пацієнтів з грипом та ГРВІ, зокрема 212 дітей. Серед хворих на COVID-19 госпіталізовано 8 осіб, включно з одною дитиною.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувала одна доросла особа, хвора на COVID-19.

За тиждень зафіксовано 6 летальних випадків від ускладнень грипу, один із них — дитина віком 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дарницькому районі Києва через ускладнення грипу А померла 10-річна дівчинка. Загалом за останній тиждень у місті зафіксовано вже шість летальних випадків від цього захворювання.

Окрім того, видання The Washington Post розповіло, коли грип можна просто «пережити», а коли противірусні препарати справді мають сенс і чому час тут вирішує все.

