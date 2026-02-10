В Киеве свирепствуют грипп и COVID-19: умер ребенок, количество заболевших увеличивается

Грви / © Pexels

В Киевеза 6-ю неделю 2026 года зарегистрировали более 11 тысяч случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая COVID-19. Показатель интенсивности заболеваемости ниже среднего, но уровень болезни вырос по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным столичного центра, в течение отчетной недели в Киеве зафиксировано 11 049 новых случаев инфекционных заболеваний дыхательных путей, в частности грипп, ОРВИ и COVID-19. Показатель интенсивности составил 374,3, что на 31,8% ниже среднего уровня, однако заболеваемость выросла на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Среди новых больных было 6 326 взрослых и 4 723 ребенка. Среди школьников зарегистрировано 2 453 случая.

На COVID-19 заболели 25 человек, из которых 21 взрослый и 4 ребенка до 17 лет.

В медицинские учреждения госпитализированы 428 пациентов с гриппом и ОРВИ, в том числе 212 детей. Среди больных COVID-19 госпитализированы 8 человек, включая одного ребенка.

В отделениях интенсивной терапии находился один взрослый человек, больной COVID-19.

За неделю зафиксировано 6 летальных случаев от осложнений гриппа, один из них - ребенок в возрасте 10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Дарницком районе Киева из-за осложнений гриппа А умерла 10-летняя девочка. Всего за последнюю неделю в городе зафиксировано уже шесть летальных случаев от этого заболевания.

Кроме того, издание The Washington Post рассказало, когда грипп можно просто "пережить", а когда противовирусные препараты действительно имеют смысл и почему время здесь решает все.