Синоптики предупредили об угрозе: прогноз погоды на 11 февраля в Киеве

Синоптики предупредили киевлян об гололедице и ветре.

Елена Капник
Киев.

Киев. / © Associated Press

В Киев идет постепенное потепление. В среду, 11 февраля, морозы ослабеют. Осадков не прогнозируют.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость южного ветра 7-12 м/с.

В Киеве ночью температура воздуха будет 10-12° мороза. Днем станет теплее — 1-3° мороза. В Киевской области ночью столбики термометров покажут 9-14° мороза, а днем — от 0° до -5°.

Как сообщалось, Киев снова накрыл опасный смог. В некоторых районах города появились отметки «вредного» уровня качества воздуха.

Причиной, говорит эколог Александр Соколенко, погода. Сейчас доминирует скандинавский антициклон с морозами: отсутствует ветер и тяжелый холодный воздух, накапливающийся у поверхности земли, особенно к утру.

