Света в Киеве станет больше: что обещает Шмыгаль

Крупнейший суточный импорт и 9 МВт для Киева: как Украина одолевает последствия атак в энергетике / © Associated Press

Света в Киеве станет больше: сегодня, 8 февраля, в столице планируют запустить дополнительные 9 МВт мощности, чтобы снизить дефицит электричества. Однако ситуация остается сложной.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

«Повреждения существенные. Работаем над комплексными решениями, включая запуск дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам. В частности, сегодня ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве», — рассказал Шмыгаль.

Глава Минэнерго отметил, что сегодня, 8 февраля, зафиксирован наибольший суточный объем импорта электроэнергии — это помогло удержать энергосистему после массированных российских атак и снизить дефицит.

Кроме того, Минэнерго совместно с Минразвития продолжает привлекать оборудование от партнеров. Всего с начала вторжения было получено 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них 25,1 тысячи тонн уже распределены в регионы.

За последние две недели на склады хабов Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от 11 партнеров из Швейцарии, Словакии, Дании, Канады, Швеции, Азербайджана, Германии, Австрии, Литвы и Италии. За этот период отгрузили регионам 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое оборудование.

Шмыгаль анонсировал поступления от партнеров еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок.

Напомним, сегодня утром Киев вернулся к действию временных графиков отключений электроэнергии.