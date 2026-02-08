Світла у Києві стане більше: що обіцяє Шмигаль

Найбільший добовий імпорт і 9 МВт для Києва: як Україна долає наслідки атак в енергетиці / © Associated Press

Світла у Києві стане більше: сьогодні, 8 лютого, у столиці планують запустити додаткові 9 МВт потужності, щоб знизити дефіцит електрики. Проте ситуація залишається складною.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Пошкодження суттєві. Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками. Зокрема, сьогодні очікуємо на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві», — розповів Шмигаль.

Голова Міненерго зазначив, що сьогодні, 8 лютого, зафіксовано найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії — це допомогло втримати енергосистему після масованих російських атак та зменшити дефіцит.

Крім того, Міненерго спільно з Мінрозвитку продовжує залучати обладнання від партнерів. Загалом від початку вторгнення було отримано 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З них 25,1 тисяч тонн вже розподілено в регіони.

За останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії. За цей же період відвантажили регіонам 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання.

Шмигаль анонсував надходження від партнерів ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Київ повернувся до дії тимчасових графіків відключень електроенергії.