В Киеве раздается воздушная тревога и слышны взрывы — что известно

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город находится под атакой баллистики.

Об этом сообщают местные жители, а также мэр Виталий Кличко.

По его словам, работают силы ПВО.

«Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — призвал мэр

Также скоростные цели зафиксированы в Черниговской области, курсом в Киевскую область.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

«Угроза применения баллистического вооружения из Брянской области», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля враг в очередной раз устроил массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Главной целью ударов стала энергетика — россияне били по ключевым подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые служат основой энергосети.

Президент Украины Владимир Зеленский во время заявления об атаке сообщил, что для ударов РФ применила более 400 дронов и около 40 ракет разных типов.