В Киеве раздается воздушная тревога и слышны взрывы — что известно
Существует угроза баллистики, поэтому раздается тревога в столице и в ряде областей.
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город находится под атакой баллистики.
Об этом сообщают местные жители, а также мэр Виталий Кличко.
По его словам, работают силы ПВО.
«Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — призвал мэр
Также скоростные цели зафиксированы в Черниговской области, курсом в Киевскую область.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
«Угроза применения баллистического вооружения из Брянской области», — говорится в сообщении.
Напомним, 7 февраля враг в очередной раз устроил массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Главной целью ударов стала энергетика — россияне били по ключевым подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые служат основой энергосети.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заявления об атаке сообщил, что для ударов РФ применила более 400 дронов и около 40 ракет разных типов.