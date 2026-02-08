В Киеве женщина жестоко убила любовника — не выдержала издевательства

Женщина задержана / © pixabay.com

В Киеве 39-летняя женщина во время конфликта нанесла 34-летнему сожительнице 9 ножевых ударов. Она приговорена к 7 годам лишения свободы.

О случившемся сообщили в Киевской городской прокуратуре.

«Женщина время от времени жила с убитым, пока ее муж проходил военную службу. Впрочем, отношения с новым знакомым не всегда складывались, потому что он ее избивал», — отметили в ведомстве.

Полученные кровоподтеки женщина маскировала и говорила, что ударилась сама. В июле 2025 года в квартире между обвиняемой и сожителем возник очередной конфликт, закончившийся убийством. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Напомним, во Львовской области суд вынес приговор по делу двойного убийства, которое всколыхнуло регион.

Первой жертвой стала 48-летняя женщина. Нападающий прошел на кухню и дважды выстрелил ей в голову. Второй жертвой стал 51-летний владелец. Когда мужчина вернулся домой и наткнулся на убийцу, тот выстрелил ему в голову на пороге дома. Оба потерпевших погибли мгновенно.