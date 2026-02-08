Тройное ДТП в Киевской области: пассажирка погибла, а водители оказались в больнице

На месте аварии

На автодороге «Киев-Одесса» произошло смертельное ДТП с участием трех транспортных средств.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

«67-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения с последующим столкновением с другим Mercedes-Benz Sprinter, под управлением 33-летнего водителя, двигавшегося в направлении города Одесса. После чего, с задней частью последнего автомобиля произошло столкновение грузовика MAN, под управлением двигавшегося сзади 53-летнего водителя», — говорится в сообщении.

В результате ДТП 59-летняя пассажирка первого автомобиля Mercedes погибла на месте происшествия. Двое водителей микроавтобусов госпитализированы с телесными повреждениями.

На месте аварии работала полиция, проводится расследование.

