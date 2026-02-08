Жінку затримано / © pixabay.com

У Києві 39-річна жінка під час конфлікту завдала 34-річному співмешканцю 9 ножових ударів. Її засуджено до 7 років позбавлення волі.

Про випадок повідомили у Київській міській прокуратурі.

«Жінка час від часу співмешкала з убитим, доки її чоловік проходив військову службу. Втім, стосунки з новим знайомим не завжди складалися, бо він її бив», — зазначили у відомстві.

Отримані синці жінка маскувала та говорила, що вдарилася сама. У липні 2025 року у квартирі між обвинуваченою та співмешканцем виник черговий конфлікт, який закінчився вбивством. Від отриманих ножових поранень чоловік помер на місці події до приїзду швидкої допомоги.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

