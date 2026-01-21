- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 291
- Час на прочитання
- 2 хв
Замовне вбивство на Київщині: поліція затримала кілера, який вистежив жертву через смарт-окуляри
На Київщині затримали виконавця зухвалого замовного вбивства.
Правоохоронці Київщини повідомили про підозру чоловіку, який на замовлення намагався застрелити мешканця Фастівського району. Нападник здійснив два постріли у голову потерпілого біля під’їзду житлового будинку, після чого намагався втекти, але був затриманий поліцією.
Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі та Національній поліції України.
Деталі нападу та стан потерпілого
За інформацією правоохоронців, злочин стався у селі Новосілки. За даними слідства, підозрюваний заздалегідь очікував на свою жертву біля входу до будинку. Коли чоловік з’явився, нападник вистрілив у нього двічі з пістолета. Потерпілий отримав важке вогнепальне поранення голови та був терміново госпіталізований.
Слідство встановило нетипову деталь: ймовірно, під час вчинення злочину фігурант використовував смарт-окуляри. За допомогою цього гаджета він ідентифікував особу жертви та координував свої дії. Під час обшуків у помешканні затриманого поліцейські виявили знаряддя злочину — пістолет «Форт-12», обладнаний глушником. Зброю він зберігав без відповідних дозволів.
Правова кваліфікація та пошук замовника
Наразі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури чоловіку інкримінують закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів на замовлення, а також незаконне поводження зі зброєю. Якщо вину буде доведено, підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами.
Досудове розслідування триває. Наразі поліція встановлює особу замовника, який сплатив за розправу, та перевіряє причетність інших осіб до організації злочину.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині перед судом постане депутат Загвіздянської сільської ради, який тривалий час переховувався від українського правосуддя за кордоном. Чоловіка звинувачують у привласненні понад 2,5 мільйона гривень із фонду заробітної плати педагогів.
До слова, СБУ викрила курсанта, який працював на ФСБ і «зливав» координати для ракетних ударів.