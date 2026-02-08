Потрійна ДТП на Київщині: пасажирка загинула, а водії опинилися у лікарні

На місці аварії

На автодорозі «Київ-Одеса» сталася смертельна ДТП за участі трьох транспортних засобів.

Про це повідомили у поліції Київської області.

«67-річний кермувальник мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, рухаючись у напрямку столиці, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху з подальшим зіткненням з іншим Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 33-річного водія, який рухався у напрямку міста Одеса. Після чого, із задньою частиною останнього автомобіля відбулось зіткнення вантажівки MAN, під керуванням 53-річного водія, який рухався позаду», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП 59-річна пасажирка першого автомобіля Mercedes загинула на місці події. Двох водіїв мікроавтобусів госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

На місці аварії працювала поліція, здійснюється розслідування.

