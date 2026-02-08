ТСН у соціальних мережах

Київ повертається до тимчасових графіків

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

Кияни знову зі світлом

Кияни знову зі світлом / © Associated Press

Київ повертається до дії тимчасових графіків відключень електроенергії. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію.

Про це повідомляє група ДТЕК.

«Київ повертаємось до тимчасових графіків. Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру та неможливість повноцінно відновити генерацію ставлять під сумнів стабільність енергопостачання в Україні. Експерти висловлюють серйозні побоювання, що навіть до початку наступного опалювального сезону ситуація зі світлом може не зазнати суттєвих покращень.

Після останнього масованого обстрілу РФ стан енергосистеми залишається вкрай напруженим. Найближчими днями на Київ чекає надзвичайно складна ситуація з електропостачанням — подання електроенергії може тривати лише до двох годин на добу, повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

