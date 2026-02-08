ТСН в социальных сетях

Киев возвращается к временным графикам

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Киевляне снова со светом

© Associated Press

Киев возвращается к действию временных графиков отключения электроэнергии. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию.

Об этом сообщает группа ДТЭК.

«Киев возвращаемся к временным графикам. Энергетикам снова удалось сделать невозможное. Несмотря на колоссальный дефицит электричества, мы возвращаемся к временным графикам в столице», — говорится в сообщении.

Напомним, постоянные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру и невозможность полноценно восстановить генерацию подвергают сомнению стабильность энергоснабжения в Украине. Эксперты выражают серьезные опасения, что даже до начала следующего отопительного сезона ситуация со светом может не испытать существенных улучшений.

После последнего массированного обстрела РФ состояние энергосистемы остается крайне напряженным. В ближайшие дни Киев ждет сложнейшая ситуация с электроснабжением — подача электроэнергии может длиться всего до двух часов в сутки, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

