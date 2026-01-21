Заказное убийство в Киевской области: полиция задержала киллера, выследившего жертву через смарт-очки

В Киевской области подозревают мужчину в покушении на убийство по заказу / © Национальная полиция Украины

Реклама

Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении мужчине, который по заказу пытался застрелить жителя Фастовского района. Нападающий произвел два выстрела в голову пострадавшего у подъезда жилого дома, после чего пытался скрыться, но был задержан полицией.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре и Национальной полиции.

Детали нападения и состояние потерпевшего

По информации правоохранителей, преступление произошло в селе Новоселки. По данным следствия, подозреваемый заранее ожидал своей жертвы у входа в дом. Когда мужчина появился, нападающий выстрелил в него дважды из пистолета. Потерпевший получил тяжелое огнестрельное ранение головы и был срочно госпитализирован.

Реклама

В Киевской области подозревают мужчину в покушении на убийство по заказу / © Национальная полиция Украины

Следствие установило нетипичную деталь: вероятно, при совершении преступления фигурант использовал смарт-очки. С помощью этого гаджета он идентифицировал личность жертвы и координировал свои действия. Во время обысков в помещении задержанного полицейские обнаружили орудие преступления — пистолет «Форт-12», оборудованный глушителем. Оружие он хранил без соответствующих разрешений.

В Киевской области подозревают мужчину в покушении на убийство по заказу / © Офис Генерального прокурора

Правовая квалификация и поиск заказчика

В настоящее время при процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры мужчине инкриминируют законченное покушение на убийство по корыстным мотивам по заказу, а также незаконное обращение с оружием. Если вина будет доказана, подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

В Киевской области подозревают мужчину в покушении на убийство по заказу / © Национальная полиция Украины

Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает личность заказчика, который оплатил расправу, и проверяет причастность других лиц к организации преступления.

В Киевской области подозревают мужчину в покушении на убийство по заказу / © Национальная полиция Украины

В Киевской области подозревают мужчину в покушении на убийство по заказу / © Национальная полиция Украины

На Киевщине подозревают мужчину в покушении на убийство по заказу. / © Национальная полиция Украины

Напомним, в Ивано-Франковской области перед судом предстанет депутат Загвоздянского сельского совета, который длительное время скрывался от украинского правосудия за границей. Мужчину обвиняют в присвоении более 2,5 миллионов гривен из фонда заработной платы педагогов.

Реклама

К слову, СБУ разоблачила работавшего на ФСБ курсанта и «сливала» координаты для ракетных ударов.