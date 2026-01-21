- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2014
- Время на прочтение
- 2 мин
Заказное убийство в Киевской области: полиция задержала киллера, выследившего жертву через смарт-очки
В Киевской области задержали исполнителя дерзкого заказного убийства.
Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении мужчине, который по заказу пытался застрелить жителя Фастовского района. Нападающий произвел два выстрела в голову пострадавшего у подъезда жилого дома, после чего пытался скрыться, но был задержан полицией.
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре и Национальной полиции.
Детали нападения и состояние потерпевшего
По информации правоохранителей, преступление произошло в селе Новоселки. По данным следствия, подозреваемый заранее ожидал своей жертвы у входа в дом. Когда мужчина появился, нападающий выстрелил в него дважды из пистолета. Потерпевший получил тяжелое огнестрельное ранение головы и был срочно госпитализирован.
Следствие установило нетипичную деталь: вероятно, при совершении преступления фигурант использовал смарт-очки. С помощью этого гаджета он идентифицировал личность жертвы и координировал свои действия. Во время обысков в помещении задержанного полицейские обнаружили орудие преступления — пистолет «Форт-12», оборудованный глушителем. Оружие он хранил без соответствующих разрешений.
Правовая квалификация и поиск заказчика
В настоящее время при процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры мужчине инкриминируют законченное покушение на убийство по корыстным мотивам по заказу, а также незаконное обращение с оружием. Если вина будет доказана, подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.
Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает личность заказчика, который оплатил расправу, и проверяет причастность других лиц к организации преступления.
Напомним, в Ивано-Франковской области перед судом предстанет депутат Загвоздянского сельского совета, который длительное время скрывался от украинского правосудия за границей. Мужчину обвиняют в присвоении более 2,5 миллионов гривен из фонда заработной платы педагогов.
К слову, СБУ разоблачила работавшего на ФСБ курсанта и «сливала» координаты для ракетных ударов.