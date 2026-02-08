ТСН у соціальних мережах

Київ
1374
1 хв

У Києві лунає повітряна тривога та чутно вибухи — що відомо

Існує загроза балістики, тому лунає тривога у столиці та у низці областей.

Віра Хмельницька
Повітряна тривога / © ТСН

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто перебуває під атакою балістики.

Про це повідомляють місцеві жителі, а також міський голова Віталій Кличко.

За його словами, працюють сили ППО.

«Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» — закликав мер

Також швидкісні цілі зафіксовано на Чернігівщині, курсом на Київщину.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

«Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого ворог вчергове влаштував масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Головною ціллю ударів стала енергетика — росіяни били по ключових підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі.

Президент України Володимир Зеленський під час заяви про атаку повідомив, що для ударів РФ застосувала понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів.

1374
