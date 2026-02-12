Даже если война закончится завтра: эксперт шокировал прогнозом отключения света в Киеве

Киев / © Associated Press

Реклама

Жителям Киева следует готовиться к длительной жизни в условиях дефицита электроэнергии. Эксперт предупреждает, что даже при полной остановке боевых действий, возобновление энергосистемы Киева до уровня «без графиков» займет не менее трех лет.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире подкаста «Субъективно, но правдиво».

По словам Харченко, ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической из-за высокой экономической активности города и значительного потребления. Быстрого решения этой проблемы не существует.

Реклама

«Я не вижу перспективы быстрого возобновления ситуации в Киеве до уровня „нет графиков“. Даже при условии, если мы выйдем из студии и прочтем новость, что война закончилась, Россия сдалась и выплачивает репарации — вот в таком случае три года», — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что восстановление разрушенной инфраструктуры — это сверхсложная техническая задача, которая требует времени независимо от финансирования. В то же время Харченко отметил, что проблему с отоплением в столице реально решить до начала следующего отопительного сезона, но с электричеством ситуация гораздо сложнее.

Главной причиной текущего кризиса эксперт называет недостаточную защищенность энергообъектов системами ПВО, в частности, дефицит ракет для сбивания баллистики. Харченко напомнил о массированной атаке россиян в начале года, нанесшей непоправимый ущерб столичной генерации.

«Насколько мне известно, 16 ракет прилетели в три киевских ТЭЦ 9 января. И от этого все проблемы начались. Если бы не разрушение киевских ТЭЦ 9 января — и президент потом официально сказал, что у нас не было ракет против баллистики — все эти проблемы мы сейчас переживали бы в четыре раза меньше», — пояснил директор Центра исследований энергетики.

Реклама

Что будет с графиками дальше

Последующая ситуация с отключениями напрямую будет зависеть от эффективности работы противовоздушной обороны. Если новых разрушений удастся избежать, ограничения могут оказаться менее жесткими.

«Возможно, эти графики будут достаточно лояльны. Это уже зависит от того, как будет работать ПВО», — резюмировал Александр Харченко.

Напомним, глава подкомитета энергоэффективности Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк сообщил, что восстановление поврежденных объектов энергетики в Украине после атак России может занять около года. Он добавил, что сроки и способы ремонта различных энергетических объектов, в частности, генерационных, будут отличаться в каждом конкретном случае.