Пункт обігріву, Київ / © ДСНС

Столична влада повинна невідкладно розпочати процес децентралізації системи теплопостачання, особливо на Лівому березі Києва. Відновлення зруйнованих великих теплоелектроцентралей (ТЕЦ) не гарантує безпеки взимку, оскільки вони залишаються пріоритетними цілями для російських ракет.

Про це заявив ексголова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.

За словами експерта, Київ має наочний приклад ефективності децентралізації. Правий берег столиці демонструє більшу стійкість до енергетичних викликів саме завдяки розгалуженій системі генерації тепла.

«Досвід Києва показує, що децентралізація — правильний напрямок. Правий берег міста забезпечений теплом, бо опалюється не однією централізованою ТЕЦ, а сотнею невеликих теплоелектроцентралей, розміщених по всьому району», — пояснив Макогон.

Натомість Лівий берег, який залежить від великих централізованих об’єктів, залишається вразливим.

Котельні у дворах: ціна питання

Фахівець пропонує комбінований підхід до вирішення проблеми: встановлення когенераційних установок та модульних котелень.

Когенераційні установки - виробляють і тепло, і електроенергію. Вони ефективні, але мають недоліки — висока вартість, шумність та потреба у складному обслуговуванні.А модульні котельні виробляють виключно тепло.

«Модульні котельні в десятки разів дешевші та простіші у використанні. Такі котельні можна встановлювати прямо у дворах, бо вони безшумні», — зазначає експерт.

За розрахунками Макогона, фінансове навантаження є цілком посильним для столичного бюджету. Щоб забезпечити теплом 1000 багатоповерхівок, необхідно близько 50 модульних котелень. Орієнтовна вартість такого проєкту становить не більше 100 мільйонів доларів.

Загроза повторних атак

Макогон висловив скептицизм щодо доцільності відновлення зруйнованих великих ТЕЦ до весни, а також щодо їхньої безпеки в майбутньому. Той факт, що тисячі будинків залишаються без тепла, свідчить про критичні руйнування інфраструктури, яку ворог може атакувати знову.

«Існує величезний ризик того, що ситуація повториться — росіяни знову розіб’ють станцію, і люди залишаться без тепла. Потрібно перестати говорити, а реально робити рішучі кроки в напрямку децентралізації опалення та генерації електроенергії», — підсумував фахівець.

Він закликав міську владу вже зараз планувати розміщення обладнання, щоб встигнути підготуватися до наступних зим.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко раніше попереджав, що навіть у разі повного припинення бойових дій Києву знадобиться щонайменше три роки для відновлення енергосистеми до рівня стабільного електропостачання без графіків відключень.

За його словами, столиця залишається у складній ситуації через високе споживання електроенергії та значні руйнування генеруючих потужностей. Відновлення інфраструктури, наголошував експерт, є технічно складним і тривалим процесом, який потребує часу незалежно від обсягів фінансування.

Харченко також звертав увагу, що однією з причин глибокої кризи стали масовані ракетні удари по київських ТЕЦ на початку року, а також недостатня захищеність енергооб’єктів засобами протиповітряної оборони.

Водночас він зазначав, що ситуація з опаленням може бути стабілізована швидше, тоді як із відновленням електропостачання процес буде значно довшим. Подальша динаміка графіків відключень, за його оцінкою, залежатиме від ефективності роботи ППО та відсутності нових руйнувань.