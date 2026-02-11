- Дата публикации
Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ — прогноз эксперта
Быстрый ремонт Дарницкой ТЭЦ в Киеве невозможен, потому что масштабы необходимых работ огромны.
Восстановление поврежденной российскими атаками Дарницкой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве потребует значительных финансовых вливаний и длительного времени. Речь идет о сумме около 700 миллионов евро и сроке до трех лет для полного возвращения к довоенным мощностям.
Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире «Новини.LIVE».
По словам эксперта, масштабы необходимых работ огромны. Омельченко подчеркнул, что в этом случае речь идет не о строительстве нового объекта «с нуля», а о сложном процессе реставрации станции до того технического уровня, на котором она находилась до вражеских ударов.
«На восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется до 3 лет и около 700 млн евро», — отметил он.
Прогноз на отопительный сезон
Ситуация с прохождением зимы остается сложной. Специалист развеял надежды на скорый запуск объекта в ближайшее время. Текущий осенне-зимний период станция, вероятнее всего, пропустит.
Омельченко объяснил, что хотя отдельные элементы теплового оборудования теоретически можно отремонтировать в сжатые сроки, комплексное восстановление генерации требует гораздо больше времени.
«Этот отопительный сезон — без восстановления. Реалистично — не раньше полугода, а полноценно — за 2–3 года», — очертил реальные сроки директор энергетических программ.
Напомним, в ночь на 7 февраля российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Главной целью ударов стала энергетика — враг бил по ключевым подстанциям и линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети.
А в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, пытаясь попасть именно в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. В результате российских обстрелов без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.