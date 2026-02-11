Дарницька ТЕЦ / © УНІАН

Відновлення пошкодженої російськими атаками Дарницької теплоелектроцентралі (ТЕЦ) у Києві вимагатиме значних фінансових вливань та тривалого часу. Йдеться про суму близько 700 мільйонів євро та термін до трьох років для повного повернення до довоєнних потужностей.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Новини.LIVE.

За словами експерта, масштаби необхідних робіт є величезними. Омельченко наголосив, що в цьому випадку йдеться не про будівництво нового об’єкта «з нуля», а про складний процес реставрації станції до того технічного рівня, на якому вона перебувала до ворожих влучань.

«На відновлення Дарницької ТЕЦ буде потрібно до 3 років і близько 700 млн євро», — зазначив він.

Прогноз на опалювальний сезон

Ситуація з проходженням зими залишається складною. Фахівець розвіяв надії на швидкий запуск об’єкта найближчим часом. Поточний осінньо-зимовий період станція, найімовірніше, пропустить.

Омельченко пояснив, що хоча окремі елементи теплового обладнання теоретично можна відремонтувати у стислі терміни, комплексне відновлення генерації вимагає значно більше часу.

«Цей опалювальний сезон — без відновлення. Реалістично — не раніше ніж за пів року, а повноцінно — за 2–3 роки», — окреслив реальні терміни директор енергетичних програм.

Нагадаємо, У ніч проти 7 лютого російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Головною ціллю ударів стала енергетика — ворог бив по ключових підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі.

А у ніч проти 3 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, намагаючись влучити саме у ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Внаслідок російського обстрілу без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.