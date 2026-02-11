У Києві мати на 2 тижні покинула сина зі зламаною ногою: довела до анорексії

Перелом ноги у підлітка / Ілюстративне фото / © ТСН

Поліцейські Києва оголосили підозру 32-річній жінці, яка на два тижні залишила 14-річного сина зі зламаною ногою без належного нагляду та їжі. Через бездіяльність матері у підлітка розвинулася анорексія та серйозні розлади внутрішніх органів.

Про це повідомила Національна поліція України.

У Києві жінка залишила під наглядом прабабусі свого неповнолітнього сина, який через травму ноги не міг самостійно пересуватися. Водночас літня жінка через стан здоров’я не мала можливості належним чином доглядати за дитиною.

Матері було відомо про безпорадний стан хлопця, однак вона тривалий час не з’являлася вдома, займаючись власними справами.

У результаті такого нехтування у дитини розвинулася анорексія та виникли серйозні порушення в роботі внутрішніх органів.

Ювенальні поліцейські разом із представниками соціальних служб вилучили хлопця та госпіталізували його для надання необхідної медичної допомоги.

Суд ухвалив рішення про позбавлення матері батьківських прав. Згодом дитину всиновила інша родина.

Після отримання результатів усіх експертиз слідчі повідомили жінці про підозру.

