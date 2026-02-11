ТСН в социальных сетях

Киев
В Киеве мать на 2 недели бросила сына со сломанной ногой: довела до анорексии

14-летнего парня изъяли из семьи после того, как мать оставила его в беспомощном состоянии на длительное время.

Полицейские Киева объявили подозрение 32-летней женщине, которая на две недели оставила 14-летнего сына со сломанной ногой без надлежащего присмотра и еды. Из-за бездействия матери у подростка развилась анорексия и серьезные расстройства внутренних органов.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В Киеве женщина оставила под присмотром прабабушки своего несовершеннолетнего сына, который из-за травмы ноги не мог самостоятельно передвигаться. В то же время у пожилой женщины по состоянию здоровья не было возможности должным образом ухаживать за ребенком.

Матери было известно о беспомощном состоянии парня, однако она длительное время не появлялась дома, занимаясь собственными делами.

В результате такого пренебрежения у ребенка развилась анорексия и возникли серьезные нарушения в работе внутренних органов.

Ювенальные полицейские вместе с представителями социальных служб изъяли парня и госпитализировали его для оказания необходимой медицинской помощи.

Суд принял решение о лишении матери родительских прав. Впоследствии ребенка усыновила другая семья.

После получения результатов всех экспертиз следователи сообщили женщине о подозрении.

Напомним, на Киевщине разоблачили мать-воспитательницу детдома семейного типа, которая в течение 2023 — 2024 годов пытала, морила голодом и эксплуатировала пятерых малолетних воспитанников, заставляя их к тяжелому труду. Женщине объявлено подозрение, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Дети изъяты и переданы под опеку специалистов. Прокуратура также проверяет чиновников, которые игнорировали издевательства.

