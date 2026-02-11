У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Метро під час тривоги. / © Associated Press

У середу, 11 лютого, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. «Почервоніли» регіони на півночі, сході, частково — у центрі та на півдні.

Про це стало відомо з мапи тривог і повідомлення ПС ЗСУ.

«Балістика з півночі», — лаконічно повідомили військові. Зауважимо, окрім балістичного озброєння, також існує загроза безпілотників у низці областей.

Мапа тривог станом на 11:00.

Атака БпЛА

Зокрема, Повітряні сили протягом останніх 30 хвилин попереджали про рух дронів курсом на Конотоп Сумської області, у напрямку Дніпра та Запоріжжя.

Зауважимо, що у Конотопі було чути кілька вибухів. Міський голова Артем Семеніхін повідомив про роботу ППО.

Як повідомлялося, цієї ночі армія РФ атакувала Україну ударними БпЛА зі сходу та півдня. Зокрема, під прицілом була Харківська область і Запоріжжя.

За даними Повітряних сил, вночі проти 11 лютого росіяни запустили 129 ударних БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів. Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на восьми локаціях.