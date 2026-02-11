В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Метро во время тревоги. / © Associated Press

В среду, 11 февраля, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. «Покраснели» регионы на севере, востоке, частично в центре и на юге.

Об этом стало известно с карты тревог и сообщения ВС ВСУ.

«Балистика с севера», — лаконично сообщили военные. Заметим, что кроме баллистического вооружения, также существует угроза беспилотников в ряде областей.

Карта тревог по состоянию на 11:00.

Атака БпЛА

В частности, Воздушные силы за последние 30 минут предупреждали о движении дронов курсом на Конотоп Сумской области, в направлении Днепра и Запорожья.

Заметим, что в Конотопе было слышно несколько взрывов. Мэр Артем Семенихин сообщил о работе ПВО.

Как сообщалось, этой ночью армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА с востока и юга. В частности, под прицелом находилась Харьковская область и Запорожье.

По данным Воздушных сил, ночью против 11 февраля россияне запустили 129 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на восьми локациях.