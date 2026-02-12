Удар РФ "погасил" один из районов Киева: без света более 100 тысяч семей

Киев без света и тепла / © Associated Press

В Киеве без света после массированной атаки осталось 107 000 семей.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества», — отметили там.

Пока энергетики сразу заживили объекты критической инфраструктуры, но в Деснянском районе столицы действуют экстренные отключения света. Для других жителей Киева применяются временные графики ограничений.

Мэр столицы Виталий Кличко в свою очередь отметил, что более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже остаются без тепла, поскольку из-за критического Дарницкой ТЭЦ подать теплоноситель туда пока невозможно.

Без тепла в Киеве дополнительно осталось 2600 домов

В результате повреждения объектов критической инфраструктуры еще почти 2600 столичных домов оказались без тепла, сообщил с утра Виталий Кличко.

«Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. Коммунальщики уже работают над возобновлением теплоснабжения в эти дома», — написал мэр утром.

Что предшествовало

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и БпЛА. В городе раздалась серия мощных взрывов. Падения обломков зафиксированы в ряде районов города. Под ударом объектов инфраструктуры столицы. По меньшей мере двое пострадавших.

Что говорят в Воздушных силах Украины

Россия атаковала Украину 24 баллистическими ракетами «Искандер-М/С-300», управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 219 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов по направлениям, 150 из которых — «Шахеды».