- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 228
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода готує пастку: прогноз для Києва на 13 лютого
Зранку у Києві та області прогнозують небезпечні умови.
У п’ятницю, 13 лютого, у Києві очікується потепління. Протягом дня буде “плюсова” температура повітря.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Протягом дня у Києві буде хмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с.
У Києві температура повітря вночі буде близько 0°, а вдень - 1-3° тепла. У Київській області вночі очікується від +3° до -2°, вдень - 0-5° тепла.
Нагадаємо, за даними синоптиків, 13 лютого буде різке потепління у всіх областях України. У регіонах вдень стовпчики термометрі покажуть від 0° до 5° тепла, а на півдні - до +9°. Будуть незначні опади у вигляді дощу, а місцями - з мокрим снігом.