Погода готує пастку: прогноз для Києва на 13 лютого

Київ. / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 13 лютого, у Києві очікується потепління. Протягом дня буде “плюсова” температура повітря.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Протягом дня у Києві буде хмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с.

Реклама

У Києві температура повітря вночі буде близько 0°, а вдень - 1-3° тепла. У Київській області вночі очікується від +3° до -2°, вдень - 0-5° тепла.

Нагадаємо, за даними синоптиків, 13 лютого буде різке потепління у всіх областях України. У регіонах вдень стовпчики термометрі покажуть від 0° до 5° тепла, а на півдні - до +9°. Будуть незначні опади у вигляді дощу, а місцями - з мокрим снігом.