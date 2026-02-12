Через нічну атаку РФ Київ знову накрив холод: тисячі багатоповерхівок залишилися без опалення

Київ. / © Associated Press

Вночі проти 12 лютого російська армія знову атакувала Київ. Сталися «прильоти» по об’єктах критичної інфраструктури. Тисячі будинків знову опинилися бех тепла.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Після масованої атаки минулої ночі, внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, в які цілив ворог, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла», — поінформував мер.

Тисячі багатоповерхівок залишися без опалення на Лівому та Правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом’янському районах. За словами Кличка, комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання.

Зауважимо, що понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів досі не мають опалення.

«Через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, до них подати теплоносій наразі неможливо», — наголосив Кличко.

Як повідомлялося, цієї ночі Київ знову опинився під ударом балістики. Внаслідок російського удару наслідки фіксують у Дніпровському та Дарницькому районах. Окрім того, травми отримали двоє місцевих жителів.

Нагадаємо, напередодні у КМДА звітували, що майже всій Троєщині повернули опалення. За даними влади, у Деснянському районі майже повністю відновили теплопостачання, але в кількох будинках досі тривають ремонтні роботи через серйозні технічні пошкодження.

Водночас у Дарницькому та Дніпровському районах столиці ліквідація наслідків обстрілів триває. Без теплопостачання досі понад тисяча будинків. Ситуація складна через зупинення ТЕЦ-4, яка зазнала пошкоджень під час атаки 7 лютого.