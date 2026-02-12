Київ під ударом балістики: усі деталі від влади про наслідки нічної атаки

© Associated Press

Вночі проти четверга, 12 лютого, російська армія завдала ракетних ударів по Києву. Наслідки атаки фіксують у двох районах столиці. Є травмовані.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

За даними влади, внаслідок російського удару зафіксовано три локації у Дніпровському та Дарницькому районах.

Що відомо про наслідки

У Дніпровському районі пошкоджено фасад 9-поверхового житлового будинку та припарковані у дворі автомобілі. За іншою адресою уламки повітряної цілі впали в двір будинку. На цій локації минулося без руйнувань.

У Дарницькому районі частково пошкоджено фасад 16-поверхівки та вибито скління вікон.

Наслідки атаки РФ на Київ. / © Національна поліція України

Що відомо про поранених

У КМВА повідомили, що станом на 8:00 підтверджено поранення двох осіб. Чоловік 45-ти років отримав вибухову травму голови і кінцівок. У 20-річної дівчини - різана рана кісті.

Обох травмованих киян шпиталізували до медзакладів.

