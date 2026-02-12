- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ під ударом балістики: усі деталі від влади про наслідки нічної атаки
Вночі проти четверга, 12 лютого, російська армія завдала ракетних ударів по Києву. Наслідки атаки фіксують у двох районах столиці. Є травмовані.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
За даними влади, внаслідок російського удару зафіксовано три локації у Дніпровському та Дарницькому районах.
Що відомо про наслідки
У Дніпровському районі пошкоджено фасад 9-поверхового житлового будинку та припарковані у дворі автомобілі. За іншою адресою уламки повітряної цілі впали в двір будинку. На цій локації минулося без руйнувань.
У Дарницькому районі частково пошкоджено фасад 16-поверхівки та вибито скління вікон.
Що відомо про поранених
У КМВА повідомили, що станом на 8:00 підтверджено поранення двох осіб. Чоловік 45-ти років отримав вибухову травму голови і кінцівок. У 20-річної дівчини - різана рана кісті.
Обох травмованих киян шпиталізували до медзакладів.