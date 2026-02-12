ТСН у соціальних мережах

Київ
2753
1 хв

РФ вгатила балістикою по Києву — що відомо про прильоти та постраждалих

Столиця пережила нічну атаку — у місті є руйнування, постраждали люди.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Київ постраждав внаслідок російської атаки в ніч проти 12 лютого. Станом на зараз двоє людей постраждали.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

«Дарницький район: уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлового будинку. Дніпровський район: на двох локаціях сталось падіння БпЛА біля житлових будинків», — написали раніше в ДСНС.

За його даними, станом на зараз двоє людей постраждали.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що одного із них госпіталізували в тяжкому стані. Іншому медики надали допомогу амбулаторно.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки на Київ було зафіксовано влучання у приватні будинки та нежитлові забудови.

Також Росія в ніч проти 12 лютого обстріляла балістичними ракетами Дніпропетровщину.

2753
Наступна публікація

