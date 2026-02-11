Поліція зʼясовує всі обставини вибуху в Києві / © Поліція Києва

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві ввечері 11 лютого пролунав гучний вибух. Повітряну тривогу в області не оголошували.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.

Місцеві жителі розповіли про яскраву заграву в небі під час вибуху.

Як стало відомо від поліції Києва, в Голосіївському районі вибухнув автомобіль.

«Поліція зʼясовує всі обставини. На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби», — повідомили правоохоронці.

Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Також вибух у Києві прокоментували у ДСНС. Там повідомили про детонацію газового обладнання автомобіля

«Попередньо, в автомобілі вибухнуло ГБО (газове обладнання — ред.)», — заявив речник ДСНС Києва Павло Петров в коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше міська влада столиці звернулася до мешканців з проханням перевірити та за необхідності оновити домашні запаси води — як питної, так і технічної.

Зазначимо, що на тлі надзвичайної ситуації в енергосистемі Міністерство внутрішніх справ України закликає громадян подбати про базову готовність до можливих тривалих відключень світла, води й тепла. Рятувальники рекомендують сформувати вдома стратегічний запас ресурсів, якого вистачить щонайменше на 3–5 днів.