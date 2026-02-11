ТСН у соціальних мережах

Київ
128
1 хв

У небі над Києвом помітили людину на парашуті: що відомо

У поліції кажуть, що з’ясовують, де саме було зафільмовано політ.

Автори публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Людина на парашуті

Людина на парашуті / © Pixabay

В небі над Києвом помітили парашутиста. Очевидці стверджують, що людина з парашутом летіла саме над столицею. Відповідне відео шириться Мережею і викликає у містян багато запитань, адже вони звикли бачити у небі лише ворожі дрони та ракети.

У поліції Києва кажуть, що вивчають відео, яке було опубліковано у Мережі.

«Наші фахівці з’ясовують, де було знято відео і чи справді парашутист летів у небі над Києвом. Поки остаточної інформації у нас немає», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

Поки правоохоронці не можуть назвати навіть район столиці, де людина летіла на парашуті.

В останнє парашутиста у небі над Києвом бачили у лютому 2023 року. Тоді повідомлялося, що чоловік стрибав з парашутом з верхнього балкону житлового будинку, ймовірно заради екстриму.

Раніше повідомлялося про дрон, який летів над Києвом з прапором РФ. Спочатку правоохоронці спростували, що це відео було знято у Києві, а згодом інформація підтвердилася.

У КМВА відповіли, що у них немає інформації про цей випадок і порадили звернутися до поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Північному Квінсленді парашутист боровся за життя, зависнувши під літаком після випадкового розкриття запасного парашута.

