Киян попередили про смертельну небезпеку через негоду: що варто знати

Бурульки

Через зміну погодних умов та потепління у столиці значно зросла загроза падіння снігу та льоду з дахів будівель. Міська влада закликає мешканців бути максимально обачними, пересуваючись вулицями.

Про це розповіли у Київській міській державній адміністрації (КМДА) спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники наголошують: головне правило безпеки під час відлиги — уважність. Пішоходам радять не наближатися до фасадів будинків.

Рятувальники наголосили, що рухатися тротуарами слід на відстані не менше 3-4 метрів від стін будівель. Категорично заборонено заходити за межі встановлених огороджувальних стрічок, де комунальники вже виявили небезпеку.

Якщо необхідно пройти під карнизом будівлі, спершу переконайтеся у відсутності нависання льоду та снігу, і лише потім швидко долайте небезпечну ділянку.

Що робити, якщо ви почули шум

У ДСНС дали пораду, яка суперечить інстинктам, але може врятувати життя.

«Почувши підозрілий шум згори, не зупиняйтеся й не піднімайте голову. Швидко притисніться до стіни — козирок даху може захистити від сходу снігу чи льоду», — йдеться у повідомленні.

Тікати від будівлі в момент падіння брили може бути фатальною помилкою, оскільки траєкторія падіння часто спрямована саме на відстань кількох метрів від стіни.

Безпека дітей та водіїв

Окреме застереження стосується батьків. Під час прогулянок з дітьми у візках або на санчатах не можна залишати малечу без нагляду. Слід обирати маршрути подалі від місць можливого падіння бурульок.

«Будьте обережними, нагадуйте дітям про небезпеку ігор під час відлиги під карнизами дахів і дотримуйтеся правил безпеки», — закликають у КМДА.

Водіям столиці також радять не паркувати автомобілі впритул до будинків. Це вбереже транспортні засоби від пошкоджень у разі падіння важких крижаних брил.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікується різка зміна погодних умов через відступ антициклону та надходження теплих і вологих повітряних мас західного походження. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 12 лютого у західних та північних областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, тоді як на решті території буде хмарно без істотних опадів. Також очікується посилення південного вітру, місцями з поривами до штормових значень.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до -3 градусів, у східних регіонах збережуться морози до -12. Вдень по країні прогнозують +1…+4 градуси, на заході та півдні — до +8, у Криму — до +10 градусів.

У Києві синоптики прогнозують вологу та вітряну погоду: вночі близько нуля, вдень +1…+3 градуси. Водночас громадян попереджають про небезпеку падіння бурульок і снігу з дахів у період відлиги.

За попередніми даними, тепла та волога погода утримається кілька днів, а зниження температури до помірних морозів очікується від 16 лютого.