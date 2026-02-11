В небе над Киевом заметили человека на парашюте: что известно

Человек на парашюте / © Pixabay

Реклама

В небе над Киевом заметили парашютиста. Очевидцы утверждают, что человек с парашютом летел именно над столицей. Соответствующее видео распространяется по Сети и вызывает у горожан много вопросов, ведь они привыкли видеть в небе только вражеские дроны и ракеты.

В полиции Киева говорят, что изучают видео, которое было опубликовано в Сети.

"Наши специалисты выясняют, где было снято видео и действительно ли парашютист летел в небе над Киевом. Пока окончательной информации у нас нет", — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Реклама

Пока правоохранители не могут назвать даже район столицы, где человек летел на парашюте.

В последний раз парашютиста в небе над Киевом видели в феврале 2023 года. Тогда сообщалось, что мужчина прыгал с парашютом с верхнего балкона жилого дома, вероятно, ради экстрима.

Ранее сообщалось о дроне, который летел над Киевом с флагом РФ. Сначала правоохранители опровергли, что это видео было снято в Киеве, а впоследствии информация подтвердилась.

В КГВА ответили, что у них нет информации об этом случае и посоветовали обратиться в полицию.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в Северном Квинсленде парашютист боролся за жизнь, зависнув под самолетом после случайного раскрытия запасного парашюта.