ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
235
Время на прочтение
1 мин

В Киеве прогремел взрыв без объявления воздушной тревоги — что известно

Киевляне сообщают о громком взрыве в столице.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Киеве прогремел взрыв без объявления воздушной тревоги — что известно

Киев / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Киеве вечером 11 февраля раздался громкий взрыв. Воздушная тревога в области не была объявлена.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.

Местные жители рассказали о ярком зареве в небе во время взрыва.

Как стало известно от полиции Киева, в Голосеевском районе взорвался автомобиль.

«Полиция выясняет все обстоятельства. На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы», — сообщили правоохранители.

Информация о пострадавших устанавливается.

Напомним, ранее городские власти столицы обратились к жителям с просьбой проверить и при необходимости обновить домашние запасы воды — как питьевой, так и технической.

Отметим, что на фоне чрезвычайной ситуации в энергосистеме Министерство внутренних дел призывает граждан позаботиться о базовой готовности к возможным длительным отключениям света, воды и тепла. Спасатели рекомендуют сформировать дома стратегический запас ресурсов, которого хватит минимум на 3-5 дней.

Дата публикации
Количество просмотров
235
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie