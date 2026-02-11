- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве прогремел взрыв без объявления воздушной тревоги — что известно
Киевляне сообщают о громком взрыве в столице.
В Киеве вечером 11 февраля раздался громкий взрыв. Воздушная тревога в области не была объявлена.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН.
Местные жители рассказали о ярком зареве в небе во время взрыва.
Как стало известно от полиции Киева, в Голосеевском районе взорвался автомобиль.
«Полиция выясняет все обстоятельства. На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы», — сообщили правоохранители.
Информация о пострадавших устанавливается.
Напомним, ранее городские власти столицы обратились к жителям с просьбой проверить и при необходимости обновить домашние запасы воды — как питьевой, так и технической.
Отметим, что на фоне чрезвычайной ситуации в энергосистеме Министерство внутренних дел призывает граждан позаботиться о базовой готовности к возможным длительным отключениям света, воды и тепла. Спасатели рекомендуют сформировать дома стратегический запас ресурсов, которого хватит минимум на 3-5 дней.