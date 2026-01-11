ТСН у соціальних мережах

Київ
557
1 хв

На Київ чекають найжорсткіші відключення світла: експерт попередив про складний тиждень попереду

За словами експерта, низька температура повітря посилює дефіцит електроенергії.

Олена Капнік
Київ.

Київ / © Associated Press

Протягом наступного тижня у Києві залишатимуться жорсткі відключення світла. Зокрема, ще й тому, що сильні морози збільшують споживання електроенергії.

Про це заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в етері «КИЇВ24».

За його словами, після російських обстрілів електроенергія у людей з’являється тоді, коли працюють аварійні схеми підключення. Для Києва наразі неможливо передати атомну електроенергію. Окрім того, пошкоджені об’єкти генерації в межах столиці, які можуть зараз заживити місто лише до 20%.

«Ситуація залишається з тривалими графіками. На жаль, наступний тиждень житимемо в достатньо жорстких графіках», — наголосив Ігнатьєв.

Він також зауважив, що до непростих умов варто готуватися мешканцям багатоповерхівок — вище п’ятого-дев’ятого поверхів.

Нагадаємо, вдень 10 січня через перевантаження енергосистеми Київ опинився без світла. Як наслідок, на Лівому березі міста повністю припинив працювати електротранспорт, а на Правому — він курсував з відхиленням від графіків.

Зранку 11 січня стало відомо, що Києву повернули електропостачання. Втім, без тепла залишається понад 1 тис. будинків. Зауважимо, після масованого удару РФ опалення зникло у 6 тис. багатоповерхівок.

557
