РФ ударила баллистикой по Киеву — что известно о прилетах и пострадавших
Столица пережила ночную атаку — в городе есть разрушения, пострадали люди.
Киев пострадал в результате российской атаки в ночь на 12 февраля. По состоянию на данный момент два человека пострадали.
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
«Дарницкий район: обломками повреждены фасад и остекление окон жилого дома. Днепровский район: на двух локациях произошло падение БпЛА возле жилых домов», — написали ранее в ГСЧС.
По его данным, по состоянию на данный момент два человека пострадали.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Другому медики оказали помощь амбулаторно.
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки на Киев было зафиксировано попадание в частные дома и нежилые застройки.
Также Россия в ночь на 12 февраля обстреляла баллистическими ракетами Днепропетровщину.