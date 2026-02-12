ТСН в социальных сетях

РФ ударила баллистикой по Киеву — что известно о прилетах и пострадавших

Столица пережила ночную атаку — в городе есть разрушения, пострадали люди.

Дополнено новыми материалами

Киев пострадал в результате российской атаки в ночь на 12 февраля. По состоянию на данный момент два человека пострадали.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

«Дарницкий район: обломками повреждены фасад и остекление окон жилого дома. Днепровский район: на двух локациях произошло падение БпЛА возле жилых домов», — написали ранее в ГСЧС.

По его данным, по состоянию на данный момент два человека пострадали.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Другому медики оказали помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки на Киев было зафиксировано попадание в частные дома и нежилые застройки.

Также Россия в ночь на 12 февраля обстреляла баллистическими ракетами Днепропетровщину.

