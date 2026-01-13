В Киеве женщина жестоко расправилась с сожителем и ушла спать (фото)

Полиция / © Национальная полиция Украины

В Дарницком районе Киева полицейские задержали женщину, которая во время бытовой ссоры нанесла своему сожителю четыре ножевых ранения, после чего пошла спать.

Об этом сообщили в столичной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на днях в одном из многоквартирных домов Дарницкого района. В районное управление полиции обратились местные жители, которые обнаружили в общем коридоре дома мужчину с многочисленными ножевыми ранениями. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и бригада медиков, которые госпитализировали пострадавшего.

Полицейские установили, что раненым является 30-летний киевлянин, который арендовал квартиру в этом доме. Вечером между ним и его 28-летней сожительницей во время совместного употребления алкогольных напитков возник конфликт на бытовой почве.

© Полиция Киева

В ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине четыре удара в разные части тела. В частности, потерпевший получил проникающее ножевое ранение живота и другие тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. После нападения злоумышленница не вызвала медиков и легла спать, тогда как раненый самостоятельно добрался до общего коридора, где обратился за помощью к соседям.

© Полиция Киева

Правоохранители также выяснили, что задержанная ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств.

Следователи Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

