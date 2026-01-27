В Киеве жестоко избили и ограбили военного: появились фото

Место совершения преступления и рюкзак потерпевшего / © Полиция Киева

Реклама

В Киеве двое мужчин жестоко избили и ограбили военного, когда тот спросил у них, как пройти в метро.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

На спецлинию «102» обратились прохожие, которые сообщили, что недалеко от остановки общественного транспорта в Голосеевском районе неизвестные избили и ограбили мужчину. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Реклама

Правоохранители установили, что потерпевшим оказался 59-летний военнослужащий — житель Киевской области, приехавший в отпуск в столицу. Мужчина обратился к двум незнакомцам с просьбой подсказать дорогу к ближайшей станции метро и после непродолжительного разговора пошел в указанном направлении. Впрочем, через несколько минут незнакомцы догнали его.

Один из нападавших внезапно ударил военнослужащего ногой в спину, повалив его на землю. Далее злоумышленники вдвоем начали жестоко избивать мужчину, не давая возможности подняться.

Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, нападавшие сорвали с него рюкзак с личными вещами и около восьми тысяч гривен. Среди похищенного — мобильные телефоны, банковские карты и документы.

Рюкзак пострадавшего военного / © Полиция Киева

Личные вещи пострадавшего военного / © Полиция Киева

Оперативные работники Голосеевского управления полиции быстро установили местонахождение злоумышленников — ими оказались двое киевлян в возрасте 29 и 48 лет.

Реклама

Младшему нападавшему 29 лет / © Полиция Киева

Старшему нападавшему 48 лет / © Полиция Киева

Следователи задержали фигурантов и сообщили о подозрении по двум статьям:

ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, соединенный с насилием, опасным для здоровья лица, совершенный по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 357 УК Украины — присвоение официального личного документа, совершенное по корыстным мотивам группой лиц.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд, а похищенные вещи возвращены потерпевшему.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Приговора суда они будут ожидать под стражей.

Напомним, в Киеве задержали 24-летнюю агентку ФСБ, взорвавшую джип военного.