ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Розбив пляшку об голову і завдав чотирьох ударів ножем: у Білій Церкві чоловік напав на рідного брата

Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав ножем тяжких тілесних ушкоджень своєму рідному брату. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Розбита пляшка

Розбита пляшка / © pixabay.com

У Білій Церкві на Київщині чоловік розбив пляшку об голову брата, а потім завдав чотирьох ударів ножем.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Про подію, що сталася у Білій Церкві, до поліції повідомили медичні працівники. Правоохоронці встановили, що в одній з квартир багатоповерхівки між чоловіками виникла сварка. У розпалі суперечки 44-річний фігурант взяв до рук скляну пляшку та завдав нею удару по голові рідному брату, після чого завдав ще чотирьох ударів ножем в ділянку живота та тулуба потерпілого.

Спеціалісти-криміналісти зафіксували на місці події сліди злочину. Речові докази було вилучено та скеровано на експертизу.

50-річного постраждалого з тяжкими тілесними ушкодженнями негайно доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Оперативники затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У підозрюваного зафіксовано 2,8 проміле алкоголю в крові.

Зловмисник може вісім років провести за ґратами / © Поліція Київської області

Зловмисник може вісім років провести за ґратами / © Поліція Київської області

«Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові дівчина завдала 65 ударів ножем своєму хлопцеві, сфотографувала тіло і втекла.

Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie