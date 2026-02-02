Розбив пляшку об голову і завдав чотирьох ударів ножем: у Білій Церкві чоловік напав на рідного брата

Розбита пляшка / © pixabay.com

Реклама

У Білій Церкві на Київщині чоловік розбив пляшку об голову брата, а потім завдав чотирьох ударів ножем.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Про подію, що сталася у Білій Церкві, до поліції повідомили медичні працівники. Правоохоронці встановили, що в одній з квартир багатоповерхівки між чоловіками виникла сварка. У розпалі суперечки 44-річний фігурант взяв до рук скляну пляшку та завдав нею удару по голові рідному брату, після чого завдав ще чотирьох ударів ножем в ділянку живота та тулуба потерпілого.

Реклама

Спеціалісти-криміналісти зафіксували на місці події сліди злочину. Речові докази було вилучено та скеровано на експертизу.

50-річного постраждалого з тяжкими тілесними ушкодженнями негайно доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Оперативники затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У підозрюваного зафіксовано 2,8 проміле алкоголю в крові.

Зловмисник може вісім років провести за ґратами / © Поліція Київської області

«Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові дівчина завдала 65 ударів ножем своєму хлопцеві, сфотографувала тіло і втекла.