Розбив пляшку об голову і завдав чотирьох ударів ножем: у Білій Церкві чоловік напав на рідного брата
Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав ножем тяжких тілесних ушкоджень своєму рідному брату. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Білій Церкві на Київщині чоловік розбив пляшку об голову брата, а потім завдав чотирьох ударів ножем.
Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.
Про подію, що сталася у Білій Церкві, до поліції повідомили медичні працівники. Правоохоронці встановили, що в одній з квартир багатоповерхівки між чоловіками виникла сварка. У розпалі суперечки 44-річний фігурант взяв до рук скляну пляшку та завдав нею удару по голові рідному брату, після чого завдав ще чотирьох ударів ножем в ділянку живота та тулуба потерпілого.
Спеціалісти-криміналісти зафіксували на місці події сліди злочину. Речові докази було вилучено та скеровано на експертизу.
50-річного постраждалого з тяжкими тілесними ушкодженнями негайно доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.
Оперативники затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У підозрюваного зафіксовано 2,8 проміле алкоголю в крові.
«Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідомленні.
Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
