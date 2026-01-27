ТСН у соціальних мережах

313
2 хв

У Києві жорстоко побили та пограбували військового: з’явилися фото

Нападників затримала поліція, вони перебувають під вартою, за скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Місце скоєння злочину та рюкзак потерпілого

У Києві двоє чоловіків жорстоко побили та пограбували військового, коли той запитав у них, як пройти до метро.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

На спецлінію «102» звернулись перехожі, які повідомли що неподалік зупинки громадського транспорту в Голосіївському районі невідомі побили та пограбували чоловіка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановили, що потерпілим виявився 59-річний військовослужбовець — мешканець Київської області, який у відпустці приїхав до столиці. Чоловік звернувся до двох незнайомців із проханням підказати дорогу до найближчої станції метро та після нетривалої розмови пішов у вказаному напрямку. Втім, за декілька хвилин незнайомці наздогнали його.

Один із нападників раптово вдарив військовослужбовця ногою в спину, поваливши його на землю. Далі зловмисники вдвох почали жорстоко бити чоловіка, не даючи можливості підвестися.

Скориставшись безпорадним станом потерпілого, нападники зірвали з нього рюкзак з особистими речами та близько восьми тисяч гривень. Серед викраденого — мобільні телефони, банківські картки і документи.

Рюкзакпостраждалого військового / © Поліція Києва

Особисті речі постраждалого військового / © Поліція Києва

Оперативні працівники Голосіївського управління поліції швидко встановили місцеперебування зловмисників — ними виявилися двоє киян віком 29 та 48 років.

Молодший нападник, якому 29 років / © Поліція Києва

Старший нападник, якому 48 років / © Поліція Києва

Слідчі затримали фігурантів та повідомили про підозру за двома статтями:

  • ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для здоров’я особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

  • ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України — привласнення офіційного особистого документа, вчинене з корисливих мотивів групою осіб.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду, а викрадені речі повернуто потерпілому.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. На вирок суду вони очікуватимуть під вартою.

Нагадаємо, у Києві затримали 24-річну агентку ФСБ, яка підірвала джип військового.

313
